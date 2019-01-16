McDonald's лишился эксклюзивного права на Big Mac

McDonald's не смог отстоять свои эксклюзивные права на товарный знак Big Mac в Европе, пишет The Guardian. Такое решение приняли в Бюро Европейского союза по вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO).

В Бюро обратилась ирландская сеть фастфуда Supermac's, которая утверждала, что не может открыть свои представительства в Европе из-за созвучия с Big Mac. В настоящий момент у сети боле 100 точек в Ирландии и Северной Ирландии.

McDonald's владеет эксклюзивным правом на Big Mac с 1996 года — компания может не только выпускать продукцию с этим названием, но и открывать под ним рестораны. Но так как за все эти годы этим правом владельцы так и не воспользовались, EUIPO отозвала у ни патент на Big Mac в Европе.

Основатель сети Supermac's назвал решение Бюро победой малого бизнеса.