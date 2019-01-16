Центр «Велес» выкупил львенка Симону, которую хозяин выгуливал у жилых домов
Центр помощи диким животным «Велес» выкупил семимесячную львицу Симу у хозяина. Необходимую сумму в 70 000 рублей собрали за один день.
Хозяин, 27-летний Александр Васюкович решил продать львицу из-за того, что она быстро росла. Изначально он планировал отдать ее в зоопарк или продать частному лицу. Но в итоге он договорился с центром «Велес», который объявил сбор средств на выкуп Симоны. Отмечается, что хозяин никогда не рассматривал варианта продать львицу в цирк.
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vk.com/veles_spb
Симона переедет в «Велес» 15 января. Специалисты отмечают, что теперь уже предыдущий владелец «любит, холит и лелеет» львицу, но вынужден ее продать из-за проблем с содержанием. Когда мужчина показывал животное врачу, выяснилось, что ей необходима операция на лапу.
Про Симу стало известно 13 января, когда ее выгуливали рядом с ЖК «ЗимаЛето» на проспекте Энергетиков. Петербуржец решил показать своему домашнему львенку, что такое русская зима. По словам Васюковича, львица собирала вокруг себя толпу любопытных каждый раз, когда выходила в свет. В основном люди просят сфотографироваться с ней, но встречаются и те, кто недоволен наличием дикого животного в спальном районе.
В центре «Велес» уже содержится львица по имени Эльза, который отправил туда петербуржец, получивший животное в подарок. Специалисты обещали с помощью специальных методик подружить девочек.
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