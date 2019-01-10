Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Исаакиевский собор не перешел в пользование РПЦ, сообщает Смольный. Дело в том, что распоряжение комитета имущественных отношений о передаче музея утратило силу.

В документе, который был подписан 30 декабря 2016 года, говорится, что договор о передаче Исаакия в безвозмездное пользование необходимо заключить в течение 24 месяцев, то есть до декабря 2018 года.

Чиновники могут издать новое распоряжение, но только после того, как представители РПЦ подадут официальную заявку. Но пока никаких обращений от церкви не было.

Изначально разговор о передаче Исаакиевского собора церкви начался в конце июля 2016 года, после обращения петербургской епархии к губернатору города Георгию Полтавченко. Идея вызвала широкий резонанс в обществе: резко против этого выступили председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, директор музея Николай Буров, режиссер Александр Сокуров и другие общественные деятели. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал текст, посвященный конфликту вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Общественность Петербурга выступила против передачи храма в подчинение РПЦ — петицию против передачи собора Церкви подписали более 130 000 жителей и гостей Петербурга.

Депутаты Максим Резник и Борис Вишневский предложили провести референдум о статусе Исаакиевского собора — 21 апреля комитет по законодательству петербургского парламента рекомендовал им отклонить проект постановления о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора.