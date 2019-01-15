Не «М» и не «Ж»: как живет человек с небинарной гендерной идентичностью

Джонни Джибладзе – 29-летний петербургский активист-правозащитник, который получил женское имя при рождении (но отказывается его называть), говорит о себе в мужском роде и называет себя человеком с небинарной гендерной идентичностью. «Собака.ru» он рассказал, как пережил травлю и давление и нашел себя, отказавшись окончательно решать, мужчина он или женщина.

Как говорит о себе Последние четыре года я работаю в петербургской ЛГБТ-инициативной группе «Выход» – координирую программы «Транс*миссия» в поддержку транс-сообщества и мониторинга дискриминации, в рамках которой мы отслеживаем случаи насилия и других нарушений в отношении ЛГБТ-людей. Мы принимаем как данность, что человек является тем, кем себя ощущает, без каких-либо «а если бы». Я о себе обычно говорю как о человеке с небинарной гендерной идентичностью или небинарном трансгендерном человеке. Я не люблю, когда люди пытаются узнать, что у меня в паспорте, что в нем было раньше, хочу ли я изменить что-то в документах или в своем теле – будто то, что у тебя под одеждой, делает тебя мужчиной или женщиной. Когда спрашивают, делал ли я операции, обычно отвечаю, что мне вырезали аппендицит.

Мы принимаем как данность, что человек является тем, кем себя ощущает, без каких-либо «а если бы»

Что значит «не мужчина и не женщина» Но мы живем в бинарном, патриархальном обществе, где все привыкли делить людей на мужчин и женщин и ожидают от них соответствия нормам поведения, внешнего вида, устройства тела. При таком взгляде, те, кто не вписываются в стандарты или осознанно от них отказываются, воспринимаются как «перебежчики». И есть ожидание-предположение, что если человек не ощущает соответствия с гендером, написанным в свидетельстве о рождении, то он обязан двигаться в «противоположную» сторону. То есть если человек родился женщиной, но хочет поменять свою гендерную репрезентацию, то должен становиться более маскулинным, даже если не воспринимает себя мужчиной в полной мере. Трансгендерность всегда понимается как движение от мужской точки к женской или наоборот. Но дело в том, что это не обязательно так, вариантов намного больше, чем два, между «чистой маскулинностью» и «чистой феминностью» огромный мир, и многим людям важно свободно по нему передвигаться. Кто-то делает это и так, но не фиксирует на уровне идентичности: можно быть цисгендерным человеком (то есть не ощущать внутреннего конфликта с гендером, приписанным при рождении), но быть гендерно-неконформным, менять образ, манеру поведения, стрижку, и, соответственно, гендерную репрезентацию. Но есть и те, для кого важно осознавать и выражать именно свою идентичность, и быть принятыми не как мужчины и женщины, а как что-то другое, альтернативное или вовсе вне гендерных рамок. Некоторые даже разрабатывают собственные названия идентичностей, это помогает понять и отрефлексировать свое самоощущение и опыт. Я считаю, что любой подход к гендеру, который не влечет насилия и не вредит другим, который расширяет границы и помогает людям прийти к большей свободе, имеет право на существование. Если бы я говорил на этом языке, то определял бы себя сейчас как гендерфлюидный деми-бой. Но сейчас мне скорее хочется просто обозначить, что я не являюсь ни мужчиной, ни женщиной. Даже такие рамки для меня слишком узки, они мешали бы мне развиваться и меняться.

Вариантов намного больше, чем два, между «чистой маскулинностью» и «чистой феминностью» огромный мир

Родители Стоит сразу сказать, что мне очень повезло, я из либеральной семьи, у меня поддерживающие родители. Конечно, это не значит, что меня сразу приняли. Весь процесс болезненных разговоров, конфликтов, привыканий к моему выбранному имени и грамматическому роду занял лет девять, да и я бы не сказал, что он полностью завершен – вряд ли это возможно, все равно любой родитель воспринимает трансгендерность своего ребенка как личную потерю. Но в какой-то момент они перестали нервничать, начали говорить обо мне так, как мне было комфортно, я смог спокойно обсуждать с ними свою жизнь и даже телесную ситуацию. Но это потребовало огромного терпения – и моего, и мамы и папы. В конечном счете, это большое счастье, когда родители видят в тебе не «дочь» и не «сына» (со всеми конструктами и стереотипами о «хорошей дочери» или «хорошем сыне»), а просто своего ребенка, родного человека, который крепко связан с ними, но живет своей, отдельной, не всегда понятной, но уважаемой ими жизнью. Я из Москвы, часть моего детства прошла в Америке, я всю жизнь нахожусь в околоактивистских и правозащитных кругах. Мои старшие подростковые годы прошли в школе «Интеллектуал» для одаренных детей, где кого только не было, я был не самым удивительным персонажем.

Детство Когда я был маленьким, на гендер мне было по барабану, мне было сложно себя с кем-то ассоциировать в этом плане. Когда в садике дети играли в дочки-матери, я был всегда собакой или единорогом, но на эту тему тогда не рефлексировал. Я всегда не вписывался в норму, дружил с гендерно-маргинальными людьми – либо с какими-то нежными мальчиками с высоким голосом, либо с брутальными девочками, но пол в наших отношениях не имел никакой роли. У меня с детства вызывало возмущение все, что связано с делением на мальчиков и девочек, но я особо не протестовал: надо в платьишке выйти спеть в хоре – спою, потому что оно же красивое. Для меня это не предполагало, что я должен чувствовать себя девочкой. В какой-то момент я требовал называть себя Микки Маусом и соответственно в мужском роде, но говорил о себе то так, то так. Строго на мужской род я перешел только в 17 лет. Когда я был в первом классе, в середине девяностых, меня увезли в Америку, там я прожил два года. Это был очень важный опыт, меня выдернули из привычной среды и отправили в школу без какой-либо адаптации, на момент переезда я почти не знал английского. Но это было круто, за три месяца я выучил язык и вскоре уже читал Джека Лондона в оригинале. Там уроки проходили очень свободно: мы играли на флейте, в шахматы, сидели в классе так, как хотели, было много интерактива и креатива. Потом меня резко вернули обратно в мой прежний класс, и это стало для меня настоящим адом: форма, фартучки, платья, туалет по разрешению, огромное количество правил. Девочки не общаются с мальчиками – а в Америке все группировались исключительно по интересам, а не по гендеру, даже туалет был общим. В Штатах я стал экстравертом, а тут социализироваться было очень тяжело, два года я почти не говорил, избегал людей. Бывшие одноклассники меня не узнали – уезжал я тоненькой девочкой с косичками, а вернулся пухленьким, с короткой стрижкой, в яркой прикольной одежде, уже тогда не ходил в юбках по собственному желанию. Меня начали травить – причем, не только дети, но и учителя, я начал отставать, хотя никогда не был глупым. Помню, как в третьем классе чуть ли не каждую ночь плакал, прятался в шкафу, не хотел ложиться спать, только чтобы с утра не вставать и не натягивать эти дурацкие колготки и не слушать издевательства учителей. У меня до сих пор есть проблемы со сном, думаю, это отголосок тех событий.

Когда в садике дети играли в дочки-матери, я был всегда собакой или единорогом

Ролевые игры Проще стало, когда в седьмом классе я прочитал «Властелина колец» и стал толкиенистом. Взял имя одного из персонажей, вокруг меня сложилась компания, которая меня по имени героя и называла – соответственно, в мужском роде. Ролевая среда – это кладезь для квир-исследований, я, честно говоря, думаю, что там процентов 70-80 – ЛГБТК-люди, потому что там можно безопасно выразить себя. В ней намного меньше гендерных рамок, и я за это ухватился, потому что это был единственный, как мне казалось, способ искреннее быть собой и при этом не сталкиваться с травлей. Среди ролевиков много людей не от мира сего, если там ты скажешь: «Я не человек, а дракон», никто даже не удивится, все будут знать и учитывать, что ты дракон, что бы это ни значило. Мне часто доводилось слышать, что якобы эти субкультуры «портят» подростков, но я смотрю на это иначе: если уж человек туда попал, значит, у него изначально был такой запрос.

Первые отношения В 15 у меня начались первые отношения со значимым для меня человеком, мы были очень привязаны друг к другу. Мой партнер выглядел как стройная голубоглазая блондинка, соответствовал всем канонам женской красоты, был старше меня на шесть лет. Но в эмоционально-психическом плане он был тяжелым человеком, у него была непонятная окружающим дисфория, он ненавидел свое тело, у него не было устойчивой идентичности, вообще никакого понимания, кем он является в этом мире. Я ему сопереживал, потому что часто также себя ощущал. В какой-то момент он понял, что он не девочка, а мальчик, выбросил всю одежду, потребовал называть себя мужским именем и начал самостоятельно колоть гормоны – для меня это было резко и болезненно, все произошло буквально за пару дней. Мне кажется, тогда у меня началась трансфобия, мне казалось, что он стал таким агрессивным из-за препаратов, хотя на самом деле, скорее всего, он просто был в отчаянии, что его не принимают, и злился. Я его отговаривал, спрашивал, зачем ему «калечить себя», неужели это так важно – в общем, навязывал всю стандартную трансфобную хрень. Но он все это вытерпел. Сейчас он счастлив и здоров, давно завершил трансгендерный переход и уже много лет социализируется как мужчина.

Агрессивная среда В компании начали появляться трансгендерные люди – и меня убивало, насколько они агрессивно-маскулинные. Все социальные взаимодействия построены на гендере и связанных с ним стереотипах, а для многих это значит, что все женское и женственное – это якобы неполноценное, слабое, недостаточно человеческое, а главное, что тебе нужно сделать – доказать, что ты достаточно мужик. И когда кто-то, кому при рождении был приписан женский пол, осознает, что он мальчик, и начинает это проявлять, цисгендерными мужчинами это воспринимается как угроза их маскулинности. Мол, если ты с женскими половыми органами и феминной внешностью можешь считать себя мужчиной, то зачем я служил в армии и постоянно хожу в качалку? А если это история о трансфеминном переходе (то есть в глазах сексистского большинства – история о том, как «мужчина решил стать женщиной»), то это еще хуже – «ты что, хочешь быть бабой?» Все эти разговоры вызывали у меня возмущение и непонимание – зачем быть мужчиной, если это значит быть агрессивным и бесчувственным мудаком? В то же время я знал, что я не женщина. И я задавал себе вопросы: ну кто же я тогда? И могу ли я не определяться? Мне хотелось быть комбинацией разных гендеров.

Зачем быть мужчиной, если это значит быть агрессивным и бесчувственным мудаком?

У меня был и неприятный сексуальный опыт, я в определенный период жизни выглядел как девочка-подросток, а это чревато проблемами – домогательствами, случаями насилия. Я долгое время думал, что мой отказ от всего женского – это внутренняя мизогиния, вызванная тем, что мне противен опыт, с которым я сталкивался, когда меня воспринимали как «девочку», и, грубо говоря, я не хочу быть девочкой, потому что это неприятно из-за пренебрежительного и насильственного отношения к женщинам в обществе. В какой-то степени, возможно, это так. Я не знаю. С другой стороны, я опираюсь на идентичность, а не на то, как человека воспринимают. И в этом плане женщиной я никогда не был, как не был и мужчиной. В позднем подростковом возрасте я определял себя как агендер, потому что любой вариант был для меня мучительным, я ненавидел те моменты, когда меня воспринимали как женщину, но и делать резкий разворот к мужественности мне не хотелось, я желал уйти от всего, что навязывал мне какой бы то ни было гендер. При этом я уже учился в университете, где ко мне обращались как к девушке. Католическая церковь В какой-то момент я пришел в католическую церковь и несколько лет был практикующим католиком. Это может казаться странным в сочетании с прогрессивными гендерными взглядами, но для меня в этом было много значимых смыслов. В первую очередь, я был уверен, что Бог видит меня настоящего, а не мальчика или девочку, что я могу быть собой. По сравнению с православной традицией, католическая культура воспринималась мной как более либеральная, человекоориентированная, гибкая. Я знаю других трансгендерных и гомосексуальных католиков, эта тема не является табуированной, о ней сложно, но можно говорить в общине, можно даже получить – в той или иной степени – принятие и поддержку даже со стороны священников. Нельзя сказать, что гендера в католической церкви нет – он есть, но альтернативный. Например, женщины совершенно десексуализированы, такое «женское» было мне ближе и комфортнее. Правда, потом меня выгнали из церкви именно за трансгендерность.

Язык и гендер Язык определяет сознание. На первом курсе у меня появилась отвратительная привычка говорить о себе в пассивном залоге. Женский род мне был неприятен, меня буквально начинало тошнить от него, а на мужской род переходить я не был готов. Поэтому я постоянно произносил что-то вроде: «Вчера мне довелось быть на лекции. Она была такая скучная, что мне пришлось уснуть». Это издевательство над языком, но я делал так несколько лет, просто чтобы избежать гендерирования своей речи. Сначала мне казалось, что это освобождение: «Вау, можно говорить, не используя грамматический род». Но это просто в английском, а в русском – очень сложно, выбрать между «он» или «она» тебя заставляет каждое предложение. Потом я понял, что это покалечило мне психику: я научил себя говорить и мыслить таким образом, будто я не являюсь субъектом, будто я вечная жертва обстоятельств. А где мои действия, мои решения, моя жизнь? Все время что-то происходило «со мной». И это тоже свидетельство того, что общество исключает гендерно-небинарных людей, не оставляет для нас альтернативного грамматического рода, не позволяет нам быть полноправными хозяевами собственной жизни. Почему приходится определиться с гендером Со временем я все чаще начал социализироваться как мужчина (использовал мужской род, мужское имя, одевался так, чтобы меня считывали строго как парня), но все еще не знал, что делать со своим телом. Я говорил об этом со священником, психологом, родителями, огромным количеством людей. Мне, на самом деле, нужен был не их совет, а разрешение, которое я не мог дать сам себе. При этом, у меня действительно не получалось понять, что мне нужно. Я не знал о существовании альтернативных вариантов трансгендерного перехода, они не обсуждались даже внутри транс-сообщества. Не только врачи, но и другие трансгендерные люди в то время постоянно пытались понять, настоящий или фейковый я транссексуал, чувствую ли я себя «в чужом теле», ненавижу ли свое тело в достаточной степени, чтобы «заслужить» некое право на коррекцию пола. Я действительно себя ненавидел, но если представлял себя с плоской грудью и членом, лучше не становилось. Но определиться было нужно: если ты вечный андрогин, то все считают тебя ребенком. Есть ритуалы взросления в глазах общества, и становление женщиной или мужчиной – наверное, самый важный из них. Меня начинали воспринимать всерьез, только когда я надевал какую-то гендерную маску, но все это было очень вымучено, демонстративно.

Есть ритуалы взросления в глазах общества, и становление женщиной или мужчиной – наверное, самый важный из них

Учеба в университете Я учился в университете на факультете международных отношений с 2007 по 2012 год, там довольно жесткая среда, учат в том числе будущих дипломатов госслужащих, я не мог позволить себе полноценный каминг-аут, хотя и очень устал от пассивного залога, попыток понять, кто я для этих людей. Меня вызывали к доске, а я забывал имя, записанное в ведомость. У меня был эпичный каминг-аут перед преподавателем на третьем курсе. Он был не намного старше меня, учебные вопросы мы решали в соцсетях – а там я был всегда в мужском роде. Преподаватель меня спросил, с чем это связано, я ответил: «Я не ощущаю себя девушкой и не хотел бы, чтобы ко мне обращались по моему паспортному имени. Мне будет приятно, если вы будете называть меня в мужском роде». Он меня прекрасно принял, задал кучу вполне корректных вопросов, успокаивал и убеждал, что он все понимает, но главное – чтобы больше никому в университете я ничего не говорил, потому что остальные к такому не готовы. Интересно, что потом с несколькими другими молодыми сотрудниками университета у меня состоялись очень похожие разговоры. То есть при личном общении всех все устраивает, все готовы понимать и принимать, но они боятся общества, среды, норм и ожиданий, которых, может быть, на самом деле не существует. Первый публичный каминг-аут Через год я поступил в магистратуру в ВШЭ, которая славится своей либеральностью и прогрессивностью. Я решил сыграть на этой их репутации и сразу после собеседования, которое прошло очень хорошо, заявил: «Вы заметили, что я говорю о себе в мужском роде. Я бы хотел, чтобы меня называли Джонни, а мое паспортное имя не фигурировало ни в одной ведомости. Иначе я не смогу здесь учиться». Они пошли мне навстречу: первое время ошибались, но я был настроен серьезно и возмущался: «Наша специальность называется «Права человека», так уважайте мои права». И вскоре все привыкли, что я Джонни. В этот период я репрезентовал себя как транспарня, потому что агендерность и небинарность – это мне казалось слишком сложным, в такие дебри я вдавался только при более близком общении. Для начала мне нужно было, чтобы меня восприняли серьезно, а для этого было необходимо прикинуться мальчиком или девочкой. Мне всегда было комфортнее прикидываться мальчиком.

При личном общении всех все устраивает, все готовы понимать и принимать, но они боятся общества, среды, норм и ожиданий, которых, может быть, на самом деле не существует

Справка и коррекция пола Постепенно я двигался в мужскую сторону, прошло несколько лет, я работал в российском офисе одной крупной международной правозащитной организации. Даже в этой среде меня принимали неидеально, иногда возникали ситуации, которые обнажали трансфобию – доброжелательную, вежливую, но все-таки трансфобию. В 2015 году я прошел психиатрическую комиссию и получил справку, в которой указано, что у меня «транссексуализм», мне показана коррекция пола и смена документов, начал маскулинизирующую гормональную терапию. В этот период я пришел на день рождения своей бывшей начальницы и обо всем ей рассказал. Она уже была пьяненькая и сказала: «Я рада за тебя, потому что вижу, что для тебя это важно, но, честно говоря, мне очень жаль». Мне было очень больно это услышать, но я не стал что-либо ей объяснять и доказывать. Подобное происходит постоянно – у людей есть свои ожидания на твоей счет, и, если ты их не оправдываешь, их это возмущает. Я уверен, что начал коррекцию не зря: не потому что я сразу оброс бородой и стал брутальным мужиком, а потому что, наконец, понял, что у меня есть право менять свое тело. В этом много освобождения. Но сделав поворот в сторону маскулинности, я чувствовал, что как будто предал часть себя. Чтобы разобраться в этом, я пошел на психотерапию и продолжаю это делать уже четвертый год. Параллельно я наблюдаюсь у психиатра и лечу психику медикаментозно. У меня есть парочка психиатрических диагнозов (не считая «транссексуализма», который сам по себе, разумеется, я не считаю психическим расстройством). Такое часто случается с теми, кто всю жизнь вынужден сталкиваться с дискриминацией и давлением, что-то скрывать, сомневаться в реальности своей идентичности, это влечет за собой депрессию и тревожные расстройства. При этом, возможность изменить свое тело и документы, социализироваться в соответствии с идентичностью может быть исцеляющим опытом. Я быстро понял, что радикальные изменения мне не нужны. Когда подбирал гормоны с эндокринологом, сразу сказал, что хочу скорее андрогинную внешность, чем мужскую. У меня нетипичная схема приема препаратов, для меня важно сохранять «нейтральный» внешний вид . Иногда это сложно: некоторые врачи, например, считают, что это значит, что я ошибся и на самом деле никакой не транссексуал. Но теперь я чувствую себя намного более цельно и даже люблю свое тело, наконец-то учусь его уважать и заботиться о своем здоровье. Возможно, дело здесь не только в гормонах, но и в психотерапии. Я не исключаю, что в какой-то момент откажусь от препаратов. Но для нашей страны это совсем странно, о так называемом откате или обратном переходе врачи готовы в спокойном ключе говорить разве что на Западе. Но это не значит, что я жалею о своем выборе – мне хочется быть человеком, который перепробовал все варианты.

Мне хочется быть человеком, который перепробовал все варианты

Новое тело Мое тело начало становиться более маскулинным, поменялся запах, мышцы, пропорции, теперь у меня растет щетина. Но интересно, что сейчас, когда я ощущаю себя более мужественно, мне стало классно и комфортно проявлять условно-феминные черты. Теперь никому в голову не придет посчитать меня девочкой (а если и придет, то это уже не будет обидно и болезненно для меня), поэтому я могу свободно выражать женственность. Могу обмазаться блестками и пойти плясать в клуб. Могу вести себя жеманно, могу быть нежным, эмоциональным, могу разрешить себе любить милые, «девочковые» вещи. В общем, все, что не положено «настоящему мужику». Мне нужно было прийти к маскулинности, чтобы оттуда почувствовать связь с феминностью – точнее, с теми человеческими чертами, которые общество почему-то считает «женскими». Все-таки сложно агендерно существовать в мире, пронизанном гендером. Отрицать в себе и мужское, и женское – для меня означает жить с постоянным протестом и болью. Я так жил долгое время и больше не хочу. Сейчас я могу играть с гендером, он больше меня не определяет, но может быть продолжением моих чувств и желаний. Мне бы хотелось, чтобы все люди имели возможность так жить: не зажиматься в рамках, а исследовать себя, получать больше квалифицированной информации.

Дети Не сказал бы, что хочу иметь детей, но все-таки для меня важно оставить себе такую возможность на случай, если такое желание возникнет. Есть миф, что трангендерные люди, решившиеся на медицинский переход, вообще теряют какие-либо репродуктивные возможности. Из-за этого я долго боялся гормонов и не начинал их принимать. Но спустя годы я изучил вопрос подробнее и понял, что если действительно захочу, то могу отказаться от препаратов, восстановить прежний гормональный фон, забеременеть и родить. Но вопрос – а есть ли в нашем городе роддом, готовый к рожающему мальчику с мужскими документами? А как отнесется ЗАГС к ребенку и его родителю, которые технически «мать», а по паспортному полу «отец», что напишут в свидетельстве о рождении? К сожалению, ограничения не всегда у нас в голове – их нам ставит мир. Некоторые возможности мы не рассматриваем, потому что социум, система или государство не хотят, чтобы это существовало. Признавать существование гендерно-небинарных людей мир якобы еще не готов, хотя мы существовали всегда. Я бы хотел, чтобы была возможность иметь прочерк в паспорте вместо «М» или «Ж». Ни «М», ни «Ж» мне не соответствуют.

Сложно агендерно существовать в мире, пронизанном гендером. Отрицать в себе и мужское, и женское – для меня означает жить с постоянным протестом и болью. Я так жил долгое время и больше не хочу