Директор фонда AdVita даст открытое интервью в благотворительном проекте «Диалоги о счастье»

Административный директор AdVita, литературовед и преподаватель 610-й гимназии Елена Грачева даст открытое интервью в благотворительном проекте «Далоги о счаестье». 12 января она поговорит с ведущей — журнасткой Шекией Абдуллаевой — о жизни и о фонде, о том, как она стала общественным деятелем будучи учителем русского языка и литературы, и расскажет, как ей удается всё совмещать.

Проект «Диалоги о счастье» создан совместно фондом AdVita и Охта Lab. Любой житель Петербурга сможет принять участие в лекциях от ведущих специалистов и беседах о счастье с известными людьми, а также узнать больше о том, как помочь онкобольным.

«Елена сама пережила тяжелое заболевание и не понаслышке знает, что такое химиотерапия. Она уверена, что жизнерадостность и чувство юмора всегда побеждают», — рассказывают представители фонда.

Билеты можно приобрести здесь. Все вырученные средства будут переданы в пользу подопечных AdVita — детей и взрослых с онкологическими заболеваниями.

Первым лектором стал генеральный продюсер International Day of Happiness Skolkovo Андрей Вебер. Слушатели познакомились с последними исследованиями в области нейрофизиологии, социальной психологии, потребительского поведения и попытались найти свой собственный секрет счастья.