Патриарх Кирилл предсказал пришествие антихриста через Интернет

Патриарх Кирилл пришел к таким выводам после того, как сравнил зависимость от гаджетов с алкоголем и наркотиками, которые лишают человека свободы. Он также назвал гаджетоманию причиной «дегуманизации человеческой личности», так как поглощенный технологиями индивид уходит из реальной жизни — в виртуальную. «Антихрист — это та личность, которая будет во главе Всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис», — призвал к умам россиян патриарх.

Глава РПЦ подчеркнул, что гаджеты являются инструментом по осуществлению «вселенского контроля над родом человеческим». Но несмотря на то, что антихрист пробирается в мир с помочью смартфонов и различных гаджетов, патриарх Кирилл не является полным противником технологий. «Завтра может появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире», — рассказал о своих выводах патриарх. Он также просит паству не быть пагубно зависимыми от гаджетов так же, как зависимы люди от алкоголя или наркотиков.

Напомним, митрополит Рязанский и Михайловский Марк во время своей предновогодней речи ополчился на «главный» новогодний фильм страны «Ирония судьбы». «Существует один фильм, который в течение многих лет показывают перед наступлением новогодней ночи, — обратил он внимание. — Люди смотрят и смотрят его, причем по многу раз, и кажется, что в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого. Но, на самом деле, идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной», — с этого начал свои размышления митрополит.