Выигравший в лотерею 500 млн рублей петербуржец неделю не выходит на связь

Петербуржец, который 1 января выиграл полмиллиарда рублей в лотерее «Русское лото», до сих пор не выходит на связь с организаторами. Мужчина почти неделю не сообщает о намерениях забрать выигрыш. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Билет лотереи был приобретен за 150 рублей. Главный призовой фонд, который составил 1 миллиард рублей, разделили между собой петербуржец и житель Свердловской области. В «Столото» сообщили о том, что мультимиллионеры с комфортом получат свой выигрыш — а именно на вертолете, который запустил один из сервисов такси. «Миллионеров ждет новая жизнь, о которой им раньше приходилось только мечтать. И передвигаться победители должны соответствующим образом: если такси, то только вертолет. Мы уже подготовили транспорт и готовы к встрече победителей», — рассказали в сервисе. Однако почти неделю сорвавшие джекпот люди не торопятся его забирать.