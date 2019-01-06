Выигравший в лотерею 500 млн рублей петербуржец неделю не выходит на связь
Петербуржец, который 1 января выиграл полмиллиарда рублей в лотерее «Русское лото», до сих пор не выходит на связь с организаторами. Мужчина почти неделю не сообщает о намерениях забрать выигрыш. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».
Билет лотереи был приобретен за 150 рублей. Главный призовой фонд, который составил 1 миллиард рублей, разделили между собой петербуржец и житель Свердловской области. В «Столото» сообщили о том, что мультимиллионеры с комфортом получат свой выигрыш — а именно на вертолете, который запустил один из сервисов такси. «Миллионеров ждет новая жизнь, о которой им раньше приходилось только мечтать. И передвигаться победители должны соответствующим образом: если такси, то только вертолет. Мы уже подготовили транспорт и готовы к встрече победителей», — рассказали в сервисе. Однако почти неделю сорвавшие джекпот люди не торопятся его забирать.
Второй счастливчик также не выходит на связь. Житель Свердловской области выиграл ту же сумму денег. Как рассказывают организаторы лотереи, обладатели больших выигрышных сумм часто не торопятся забирать их и приходят за призом в течение одной-двух недель.
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