В Петербурге предложили установить возрастное ограничение на посещение цирка

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров предложил запретить посещать цирковые выступления зрителям, не достигшим совершеннолетнего возраста. Соответствующее обращение Петров направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому. По мнению парламентария, выступления «под куполом» могут негативно сказаться на детской психике.

Во всем мире в настоящее время происходит гуманизация обращения с животными и дикими зверями, которые задействованы в публичных, в том числе и цирковых выступлениях. По мнению Владимира Петрова, которым он поделился с изданием RT, в России этими идеями продолжают пренебрегать — цирковые животные подвергаются жестокому обращению во время дрессировок. Он так же считает, что наблюдение за этим может негативно сказаться на неокрепшей детской психике.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть возможность серьезного сокращения государственной поддержки подобных развлекательных цирков и пересмотра государственной концепции в этой сфере. Первым шагом к этому, по моему мнению, должно стать увеличение возрастного порога допуска зрителей до 18+», — говорится в обращении Петрова Мединскому.