Средняя зарплата в Петербурге вырастет до 63 тысяч рублей

Средняя запрлата в Петербурге к 2021 году вырастет на 13 369 рублей и достигнет 62 719 рублей, говорится в письме Минэкономразвития в Минтруд. В Москве средняя зарплата составит около 82 тысяч рублей.

Но эксперты отмечают, что таких цифр получится достигнуть только при соблюдении некоторых условий: дальнейшего роста зарплат в бюджетном секторе, стабильно низком уровне безработицы и положительном темпе роста доходов населения. «В противном случае будет реализован сценарий, в соответствии с которым темпы роста зарплат составят 4-5%», —пояснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата в России составляет около 39 тысяч рублей. Глава Минтруда Максим Топили заявил, что в этом году они росли «беспрецедентными темпами».

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