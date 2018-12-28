Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в 2019 году

Эксперты рассказали, какие професии будут самыми востребованными в 2019 году. Больше всего шансов найти престижную работу у разработчиков мобильных приложений для iOS и Android, дизайнеров пользовательских интерфейсов (UI/UX) и тестировщиков программного обеспечения (QA).

На вакансии iOS и Android разработчиков претендует в среднем два человека на место. Таким специалистам от 130-140 тысяч рублей в месяц, а максимальная зарплата составляет 300 тысяч рублей.

НА одно место UI/UX-дизайнера претендуют в среднем 2,5 человека. Минимальная рыночная зарплата — 110-120 тысяч рублей в месяц, а максимальная — 250 тысяч рублей.

У QA-специалистов статистика примерно такая же: на одну вакансию в среднем 2,5 претендента, но зарплаты чуть меньше: 80–90 тысяч рублей в месяц. Максимальная зарплата — 250 тысяч рублей.

Кроме того, в 2019 году останется высокий спрос на аналитиков. Самые большие зарплаты работодатели обещают аналитикам Big Data (больших массивов информации) — 140–150 тысяч рублей в среднем, максимум — 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что практически четверть российских работодателей (23 %) собираются начать 2019 год с сокращения персонала.