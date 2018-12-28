Петербургское управление МЧС признали лучшим в стране

По итогам 2018 года управлению МЧС по Петербургу и Ленобласти присвоено звание лучшего в стране.

Работу петербургских спасателей оценили так высоко из-за проведения масштабных городских и международных мероприятий. Самым большим из них стал чемпионат мира по футболу.

В местах массового скопления людей не произовшло ни одного крупного ЧП и серьезных нарушений, что во многом заслуга спасателей.

Отмечается, что в новогодние праздники МЧС переходит в усиленный режим работы.

Лучшее управление МЧС в стране традиционно выбирают 27 декабря — в День спасателя.