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Российский космонавт на МКС остался без подарков на Новый год

Российский космонавт Олег Кононенко стал единственным на МКС, кто остался без подарков на Новый год. Оказывается, они разбились еще в октябре, во время аварии корабля «Союз МС-10».

В праздничной посылке для космонавта были ягоды, орехи, кетчуп, горчица и его любимое конфеты, рассказывает Лилия Шуева, специалист по психологической поддержке космонавтов. Обычно такие посылки собирают психологи и родственники членов экипажа МКС.

Сейчас на борту Международной космической станции три человека — россиянин Олега Кононенко, американка Энн Макклейн и Давид Сен-Жак из Канады. Все, кроме Кононенко, уже получили  подарки.


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