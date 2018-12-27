Российский космонавт на МКС остался без подарков на Новый год

Российский космонавт Олег Кононенко стал единственным на МКС, кто остался без подарков на Новый год. Оказывается, они разбились еще в октябре, во время аварии корабля «Союз МС-10».

Единственный российский космонавт на МКС Олег Кононенко остался без подарков на Новый год — они разбились вместе с кораблем "Союз МС-10" в октябре: https://t.co/v4O0SIoPxk pic.twitter.com/3pnOFUmvVs

В праздничной посылке для космонавта были ягоды, орехи, кетчуп, горчица и его любимое конфеты, рассказывает Лилия Шуева, специалист по психологической поддержке космонавтов. Обычно такие посылки собирают психологи и родственники членов экипажа МКС.

Сейчас на борту Международной космической станции три человека — россиянин Олега Кононенко, американка Энн Макклейн и Давид Сен-Жак из Канады. Все, кроме Кононенко, уже получили подарки.