Правительство поддержало выращивание наркосодержащих растений в России
Правительство России одобрило законопроект, который разрешает выращивать на территории страны наркосодержащие растения. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров после заседания правительства.
Если закон примут, то в России разрешат выращивать некоторые сорта наркосодержащего снотворго мака. Такие растения используются в обезболивающих лекартсвах.
В настоящий момент почти 100 % всех субстанций для производства обезболивающих делают за рубежом, сообщил Мантуров. Его слова подтвердила и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Принятие закона обеспечит стране импортозамещение в этой отрасли.
Право выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях получат два предприятия, заявили в правительстве. Какие именно — не уточняется. Контролировать процесс будет МВД.
Перечень растений, которые содержат наркотические вещества и подлежат котролю, выглядит так:
- Голубой лотос;
- Грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин;
- Кактус, содержащий мескалин;
- Кат;
- Кокаиновый куст ;
- Конопля;
- Мак снотворный;
- Мимоза хостилис;
- Роза гавайская;
- Шалфей предсказателей;
- Эфедра.
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