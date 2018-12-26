Правительство поддержало выращивание наркосодержащих растений в России

Правительство России одобрило законопроект, который разрешает выращивать на территории страны наркосодержащие растения. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров после заседания правительства.

Если закон примут, то в России разрешат выращивать некоторые сорта наркосодержащего снотворго мака. Такие растения используются в обезболивающих лекартсвах.

В настоящий момент почти 100 % всех субстанций для производства обезболивающих делают за рубежом, сообщил Мантуров. Его слова подтвердила и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Принятие закона обеспечит стране импортозамещение в этой отрасли.

Право выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях получат два предприятия, заявили в правительстве. Какие именно — не уточняется. Контролировать процесс будет МВД.

Перечень растений, которые содержат наркотические вещества и подлежат котролю, выглядит так: