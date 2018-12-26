Две трети взрослых россиян просят у Деда Мороза здоровья
Две трети россиян (около 66 %) попросили бы у Деда Мороза здоровья для себя и своих родных, сообщает ииследовательский холдинг «Ромир».
«Четверо из десяти россиян (39%) попросили бы у Деда Мороза настоящего счастья. Еще 32% опрошенных заказали бы большую сумму денег», — пишут исследователи. Участники опроса также посчитали желанным подарком возможность встретить Новый год с семьей (17 %), новую машину (15 %) и путешествие (14 %). 7 % обрадуются новой квартире или смартфону.
Попроить у Деда Мороза женитьбу или замужество хотели бы 5 % опрошенных. Столько же обрадовались бы новому компьютеру. Еще 4% опрошенных хотят рождения ребенка, а 3% россиян ждут от Деда Мороза ювелирное украшение.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет.
Ранее желания россиян проанализировала консалтинговая компания Deloitte. В топ-10 самых ожидаемых подарков входят деньги - 62% опрошенных, за ними - туристические путевки и смартфоны с результатами поскромнее 39% и 37%.
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