Две трети взрослых россиян просят у Деда Мороза здоровья

Две трети россиян (около 66 %) попросили бы у Деда Мороза здоровья для себя и своих родных, сообщает ииследовательский холдинг «Ромир».

«Четверо из десяти россиян (39%) попросили бы у Деда Мороза настоящего счастья. Еще 32% опрошенных заказали бы большую сумму денег», — пишут исследователи. Участники опроса также посчитали желанным подарком возможность встретить Новый год с семьей (17 %), новую машину (15 %) и путешествие (14 %). 7 % обрадуются новой квартире или смартфону.

Попроить у Деда Мороза женитьбу или замужество хотели бы 5 % опрошенных. Столько же обрадовались бы новому компьютеру. Еще 4% опрошенных хотят рождения ребенка, а 3% россиян ждут от Деда Мороза ювелирное украшение.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет.