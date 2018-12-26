«ВКонтакте» запустила благотворительный новогодний подарок
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила благотворительную акцию к Новому году. Она продлится до 15 января.
В каталоге подарков появился аимированный щенок Спотти, протягивающий мандарины. Его можно купить за 21 рубль, а все собранные с продажи деньги пойдут на благотворительность.
Деньги распределят поровну среди следующих организаций:
- «Дети-Бабочки» — фонд помощи детям, которые родились с редким генетическим заболеванием кожи — буллёзным эпидермолизом;
- «Вера» — организация занимается поддержкой хосписов и их пациентов: неизлечимо больных взрослых и детей;
- «Арифметика добра» — фонд, помогающий детям-сиротам найти семью и получить образование.
«Все фонды проверены нами — участники акции могут не сомневаться, что их средства будут использованы на благое дело», — заявляет Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» в соцсети.
В пршлом году «ВКонтакте» также проводила подобную акцию. Тогда щенок Спотти сидел рядом с елкой.
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