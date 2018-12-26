Роскачество рассказало, как выбрать идеальные мандарины

Эксперты Роскачества составили для россиян инструкцию по выбору самых лучших мандаринов. Фрукты анализировали по 426 показателям.

Всего в России есть шесть видов мандаринов, из которых три — гибридные: клементин (ярко-оранжевый гибрид апельсина и мандарина, сплющенный сверху и снизу), муркотт (гибрид мандарина и танжерина с множеством косточек) и надоркотт (гибрид из Марокко с красной мякотью и легко отделяемой кожурой). Негибридные мадарины: сатсума (кисло-сладкий фрукт с рыхлой кожурой), уншиу (абхазский мандарин с кислой мякотью) и шива-микан (маленькие прилюснутые плоды с ярко-желтой кожурой).

Нужно иметь в виду, что все мандарины, кроме абхазскиз, обрабатываются воском, поэтому их нужно мыть теплой водой. Почти все фрукты обрабатываются пестицидами в пределах нормы.

В клементинах больше всего витамина С, рассказывают специалисты. Они также рекомендуют выбирать плоды, у которых есть воздух между кожурой и мякотью. На листочки мандаринов можно не обращать внимание — это не показатель свежести, а маркетинговый ход.

Самые распространенные болезни мандаринов — гниль и грибок. Последний не нашли только в клементинах. Самые сочные плоды обычно у сорта уншиу, а самые сладкие — муркотт.

В результате исследования специалисты не нашли в российских мандаринах ГМО, тяжелых металлов и отклонений по содержанию нитратов.

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