Минздрав хочет убрать сигареты из магазинов к 2050 году

Министерство здравоохранения подготовило новый проект госполитики противодействия табакокурению, пишет РБК. Документ предполагает, что с 2019 по 2050 годы сигареты и другие табачные изделия постепенно выведут из оборота.

В ведомстве уверены, что к 2040-2050 годам только 5 % россиян будут подвержены вредной привычке. Это и позволит отказаться от продаж сигарет.

Также в Минздраве считают, что доходы бюджета от табачной продукции меньше, чем могли бы приносить здоровые граждане. Чиновники убеждены, что после отказа от продажи сигарет, государство сможет не тратиться на выявление и лечение заболеваний, вызванных курением, а также на социальные выплаты от этих болезней.



Напомним, с 2013 года в России действует «антитабачный» закон. Курить запретили на стадионах, рядом со школами, вузами, больницами, маггазинами, детскими площадками и в самолетах. Запрещена реклама и стимулирование продаж табака. С 2014-го нельзя курить в гостиницах, кафе, поездах, на вокзалах и аэропортах.

Ранее Минздрав начал разрабатывать законопроект, по которому людям младше 21 года запрещено будет покупать алкоголь.

