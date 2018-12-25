Петербургская художница сделала новогодние игрушки с Кокориным и Мамаевым

Петербургская художница Ирина Романовская сделала новогодние игрушки дя елки с портретами Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как она рассказала «Собака.ru», таким образом она решила поднять футболистам настроение.

«Я думаю в этом году Новый Год будет у футболистов не такой веселый, как обычно, поэтому я таким способом решила их поддержать», — заявила Романовская.

Кокоин и Мамаев уже становились героями творчества художницы: в октябре она нарисовала спортсменов с помощью грязи. Девушка хотела показать, как талантливые футболисты запачкали свою репутацию и «упали из князи в грязи». Романовская утверждает, что рисовала эти портреты грудью.