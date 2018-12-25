Суд признал сведения, которые петербуржец Константин Сергеев распространял на сайтах «Youtube» и «Change.org», порочащими честь и достоинство врачей Николаевской больницы. Его обязали выплатить главному врачу больницы Дмитрию Решетнику и патологоанатому Карапету Авагяну по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также опубликовать опровержения на свои отзывы на тех же сайтах.

Как пишет интернет-газета «Доктор Питер», в Николаевской больнице умер отец Константина Сергеева, после чего он затеял интернете кампанию по снятию с должности главного врача стационара в Петродворце, обвиняя его и других сотрудников клиники в самых разных преступлениях, в том числе «убийствах». В больнице рассказали детали истории: после смерти отца у петербуржца возникли проблемы с получением его страховой выплаты по факту смерти, так как не предоставил своевременно документы для получения истории болезни пациенты. В заключении о смерти Сергеев обнаружил неожиданные диагнозы, которые выявились, когда отца обследовали при поступлении в клинику, и не поверил им.