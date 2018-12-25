Суд оштрафовал петербуржца, который писал негативные отзывы о больнице и называл ее «билетом на тот свет»
Суд признал сведения, которые петербуржец Константин Сергеев распространял на сайтах «Youtube» и «Change.org», порочащими честь и достоинство врачей Николаевской больницы. Его обязали выплатить главному врачу больницы Дмитрию Решетнику и патологоанатому Карапету Авагяну по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также опубликовать опровержения на свои отзывы на тех же сайтах.
Как пишет интернет-газета «Доктор Питер», в Николаевской больнице умер отец Константина Сергеева, после чего он затеял интернете кампанию по снятию с должности главного врача стационара в Петродворце, обвиняя его и других сотрудников клиники в самых разных преступлениях, в том числе «убийствах». В больнице рассказали детали истории: после смерти отца у петербуржца возникли проблемы с получением его страховой выплаты по факту смерти, так как не предоставил своевременно документы для получения истории болезни пациенты. В заключении о смерти Сергеев обнаружил неожиданные диагнозы, которые выявились, когда отца обследовали при поступлении в клинику, и не поверил им.
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Петербуржец начал писать заявления и жалобы во все инстанции, обвинять врачей больницы в убийстве отца и сокрытии преступления, приписывании «несуществующих диагнозов». Он создал интернет-петицию «Спасите пациентов Николаевской больницы», в которой называл ее «билетом на тот свет». А с помощью адвоката обратился и в следственный отдел Петродворцового района СК РФ с заявлением по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг и фальсификации медицинских документов. Однако следствие заключило, что выдвинутые им обвинения голословны.
После этого сын умершего пациента продолжил сыпать обвинениями. Больше всего доставалось в рассказанных им историях главному врачу Дмитрию Решетнику и патологоанатому Карапету Авагяну. Они и обратились в Петродвоцовый суд за защитой чести и достоинства. Несмотря на то, что суд вынес решение 10 декабря, а опубликовать опровержения сын пациента должен в течение 10 дней с момента вступления решения в силу, сейчас и петиция, и видеоролики остаются на своих местах.
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