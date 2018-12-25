«Заливной патриархат»: петербургские активистки высмеяли сексизм в советских фильмах

Она подчеркивает, что такие взгляды, которые поддерживают неравенство между мужчинами и женщнами, распространены и сегодня.

Группа активисток из Петербурга выпустила «праздничную» серию карточек, посвященных советским новогодним фильмам. «Мы вторгаемся в диалоги героев и помогаем им отвечать собеседникам с патриархальными взглядами», — пишет Анастасия Безрамочная.

Петербурженки предлагают посмотреть по-новому на многие привычные вещи:пожелания нежности и улыбок на 8 марта, главенствующую роль мужчины в семье и типичные родительские реплики, которые формируют у ребенка ограниченный образ мира.

Мы поговорили с Асей Сеничевой, Дарьей Холодовой и Анастасией Новкунской о том, можно ли поменять мир с помощью постов «ВКонтакте» и как они справляются с негативом.