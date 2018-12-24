Журнал «Собака.ru» появился в приложении Kiozk

С 24 декабря журнал «Собака.ru» можно купить в мобильном приложении Kiozk. Там уже есть октябрьский, ноябрьский и декабрьский номер.

Приложение позволяет посмотреть, какие тексты есть в номере и выбрать самые интересные для чтения. Также Kiozk можно использовать для стриминга аудиостатей.

На сервисе можно читать и слушать лучшие материалы от известных издательств, авторов и колумнистов.Приложение учитывает персональные интересы пользователя и формирует рекомендации.

«Собака.ru» уже могут почитать и пользователи iOS, и пользователи Android.