Депутаты предлагают зачислять в школы без очереди детей судей, прокуроров и следователей

Депутаты Заксобрания Петербурга от «Единой России» Александр Тетердинко и Павел Зеленков разработали законопроект об увеличаении льготных категорий при записи в школы, пишет «Фонтанка».

Парламентарии предлагают разрешить зачислять детей судей, прокуроров и следователей в первые классы без очереди. В настоящий момент такие льготы есть у сотрудников полиции и Росгвардии, военнослужащих, многодетных семей, матерей-одиночек и ветеранов бевых дейтсвий и родителей детей с инвалидностью.

Свою инициативу депутаты объясняют тем, что представители данных профессий очень загружены работой. «Им необходимо выполнять свои обязанности в любых условиях», — говорят в парламенте.

Сначала документ рассмотрят в петербургском ЗакСе, а затем отправят в Госдуму.