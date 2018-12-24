Экомобили Петербурга начнут принимать компьютеры и оргтехнику

Комитет по благоустройству Петербурга увеличит количество экобоксов и экомобилей в городе, пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Сейчас в районах Петербурга работает 381 экомобиль, а в 2019 году их станет 407. Там будут принимать не только ртутные термометры и лампы, аккумуляторы и батарейки — можно будет сдать компьютеры и оргтехнику. Расписание и режим работы есть на сайте «Экологический сервис-Санкт-Петербург».

За 2018 год экомобилям и экобоксам удалось собрать и утилизировать 54 тонны опасных отходов, сообщают в правительстве. Отмечается также, что когда в городе начнет работу региональный оператор, сдать токсичный мусор можно будет в каждом дворе.

Напомним, летом в Петербурге заработало первое «Экотакси», с помощью которого можно избавиться от опасных отходов и отдать вторсырье на переработку не выходя из дома. Создатель проекта рассказал «Собака.ru» о том, как превратился из равнодушного человека во владельца эко-бизнеса.