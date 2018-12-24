Крымский мост, пенсионная реформа и выборы: россияне назвали главные события 2018 года

Социологи из «Левада-центра» провели опрос и выяснили, какие события россияне считают главными в 2018 году, пишет «РБК». Гражданам предлагалось выбрать из предложенных вариантов или назвать свой.

47 % россиян считают, что главым событием стало открытие Крымского моста, а 46 % назвали пенсионную реформу, в рамках которой пенсионный возраст увеличили до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Выборы президенты были важны для 37 % граждан.

36 % уверены, что главным в 2018-м блы чемпионат мира по футболу, который проходил в нескольких городах России. Про пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспомнили 34 %, а про стрельбу в Керченском политехническом колледже — 28 %. Некоторые россияне считают главным соытием введение военного положения в Украине (25 %) и военные действия в Сирии (22 %).

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия отметила, что лидирование Крымского моста связано с широким освещением его строительства в СМИ.

Ранее «Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года в Петербурге: туда вошли открытие новых станций метро, Дзюба и «Движение вверх».