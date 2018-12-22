Большинство россиян хочет получить в подарок на Новый год деньги

Консалтинговая компания Deloitte провела исследование потребительских расходов "Новый год -2019", которое показало покупательскую потребность россиян и соответствие их ожиданий реальности.

В топ-10 самых ожидаемых подарков входят деньги - 62% опрошенных, за ними - туристические путевки и смартфоны с результатами поскромнее 39% и 37%. А Компьютеры, ноутбуки или косметику предпочли бы 36% и 33% респондентов.В десятку ожиданий вошли также сладости, ювелирные изделия, книги, одежда и билеты на различные мероприятия.

В топ-10 подарков, которые россияне будут дарить, ситуация немного другая. Например, сладости и косметика лидируют в этом списке - 48% и 38%. На третьем месте расположились деньги: их подарят лишь 31% россиян. За ними же следуют книги и продукты питания - 18% и 17% соответственно. Из топ-10 ожиданий в реальности не оправдались ни ювилирные изделия, ни смартфоны, ни ноутбуки, ни одежда.

Изменения коснулись также и новогоднего бюджета россиян: он снизился на 4% по сравнению с прошлым годом - с 17,6 тыс.руб. до 16,9 тыс.руб.