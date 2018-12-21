Эрмитажный кот Ахилл возглавил «ТОП–10 котиков» 2018 года

Компания «Медиалогия» составила «ТОП–10 котиков» 2018 года, который возглавил эрмитажный кот Ахилл. О нем чаще всего упоминали российские СМИ. Самой читаемой новостью про Ахилла стало его предсказание результатов матчей ЧМ-2018.

Напомним, эрмитажный кот Ахилл признан лучшим предсказателем ЧМ-2018. Он верно предсказал победу России над Египтом (19 июня), победу России над Саудовской Аравией (14 июня), победу Ирана над Марокко (15 июня) и победу Бразилии над Коста-Рикой (22 июня).

После ЧМ-2018 Ахилла также наградили за развитие туризма Ленинградской области.