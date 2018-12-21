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Эрмитажный кот Ахилл возглавил «ТОП–10 котиков» 2018 года

  • @achillcat

Компания «Медиалогия» составила «ТОП–10 котиков» 2018 года, который возглавил эрмитажный кот Ахилл. О нем чаще всего упоминали российские СМИ. Самой читаемой новостью про Ахилла стало его предсказание результатов матчей ЧМ-2018. 

Напомним, эрмитажный кот Ахилл признан лучшим предсказателем ЧМ-2018. Он верно предсказал победу России над Египтом (19 июня), победу России над Саудовской Аравией (14 июня), победу Ирана над Марокко (15 июня) и победу Бразилии над Коста-Рикой (22 июня).

После ЧМ-2018 Ахилла также наградили за развитие туризма Ленинградской области.


Музейные ценности: Как живут эрмитажные коты?

 

 

На втором месте оказался московский кот Бегемот, которого похитили из «Булгаковского дома» этим летом. Сейчас Бегемот благополучно вернулся домой. 

 

  • Фото: «Булгаковский дом»

 

Третье место досталось коту Мостику, который первым проинспектировал Крымский мост.

 

  • Фото: vk.com/cat.the.most

В десятку также попали кот-наркокурьер из Тульской области, кот-экстрасенс из Кемерова и итальянский кот Джерри, разбогатевший на 30 тысяч евро после смерти хозяйки. 


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