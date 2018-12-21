Эрмитажный кот Ахилл возглавил «ТОП–10 котиков» 2018 года
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@achillcat
Компания «Медиалогия» составила «ТОП–10 котиков» 2018 года, который возглавил эрмитажный кот Ахилл. О нем чаще всего упоминали российские СМИ. Самой читаемой новостью про Ахилла стало его предсказание результатов матчей ЧМ-2018.
Напомним, эрмитажный кот Ахилл признан лучшим предсказателем ЧМ-2018. Он верно предсказал победу России над Египтом (19 июня), победу России над Саудовской Аравией (14 июня), победу Ирана над Марокко (15 июня) и победу Бразилии над Коста-Рикой (22 июня).
После ЧМ-2018 Ахилла также наградили за развитие туризма Ленинградской области.
На втором месте оказался московский кот Бегемот, которого похитили из «Булгаковского дома» этим летом. Сейчас Бегемот благополучно вернулся домой.
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Фото: «Булгаковский дом»
Третье место досталось коту Мостику, который первым проинспектировал Крымский мост.
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Фото: vk.com/cat.the.most
В десятку также попали кот-наркокурьер из Тульской области, кот-экстрасенс из Кемерова и итальянский кот Джерри, разбогатевший на 30 тысяч евро после смерти хозяйки.
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