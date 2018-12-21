В 2019 году Uber отключит оригинальное приложение в России

С 2019 года в России не будет работать оригинальное приложение Uber, пишет TJ. Вместо этого компания запустит сервис под названием Uber Russia, которое напоминает «Яндекс.Такси».

Новое приложение уже сейчас можно скачать в App Store и Google. В честь выхода пользователям предлагаются скидки до 80 %. В следующем году компания вложит в приложение более двух миллиардов рублей.

Uber Russia необходим компании «для развития бренда в России». Основным приложением россияне смогут воспользоваться только за границей.