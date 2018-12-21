В 2019 году Uber отключит оригинальное приложение в России
С 2019 года в России не будет работать оригинальное приложение Uber, пишет TJ. Вместо этого компания запустит сервис под названием Uber Russia, которое напоминает «Яндекс.Такси».
Новое приложение уже сейчас можно скачать в App Store и Google. В честь выхода пользователям предлагаются скидки до 80 %. В следующем году компания вложит в приложение более двух миллиардов рублей.
Uber Russia необходим компании «для развития бренда в России». Основным приложением россияне смогут воспользоваться только за границей.
В новом приложении есть функции, которых не было в старом: например, комментарии к заказу, возможность добавлять промежуточные адресу и оставлять водителю чаевые.
Разработчики отмечают, что приложение станет занимать меньше места и лучше работать в условиях медленного интернета. История поездок, привязанные карты и почта, а также любимые адреса автоматически синхронизируются со старым приложением.
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