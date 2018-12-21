Блокадница, которая развозит еду нуждающимся, снялась в «Модном приговоре»

Галина Ивановна известна тем, что уже 10 лет ездит по Петербургу в стареньком фургоне с надписью «Доброта» и помогает нуждающимся. Им она развозит продукты, оформляет инвалидность, организует похороны. «Собака.ru» поговорила с женщиной о подопечных, страсти к автомобилям и силе человеколюбия.

«У меня нет ни выходных, ни праздников. Я давно внушила себе, что не знаю, что такое усталось: приезжаю домой и делаю оригами, так и отдыхаю. Я давно живу одна, поэтому то, что я зарабатываю, мне не нужно, пенсии вполне бы хватало», — рассказала женщина. Она подарила сотрудникам программы бумажного лебедя, сделанного соими руками.