CША ужесточат условия получения визы для россиян

С 1 января 2019 года россиянам будет сложнее получить американскую визу. Об этом сообщает консульство США.

По новым правилам, за 160 долларов можно будет оформить только однократную визу на года. Чтобы получить право на многократные въезд на три года, нужно заплатить дополнительно 143 доллара. Таким образом, сумма сбора составит 303 доллара.

Также со следующего года станет невозможно повторное получение многократной визы на три года без повторного собеседования.

Эти изменения ввели после всемирного обзора соглашений и договоренностей о взаимности неиммиграционных виз. Начали его в марте 2017 года по распоряжению Дональда Трампа.

«Законодательство США требует, чтобы стоимость и срок действия визы основывались на обращении с гражданами США. Учитывая, что Россия не смогла изменить свой визовый режим, согласно закону Соединенные Штаты обязаны сократить срок действия виз и/или увеличить сборы в соответствии с практикой России», — сообщают в консульстве.

Напомним, с марте этого года консульство США в Петербурге прекратило свою работу. Таким образом министр иностранных дел Сергей Лавров зеркально ответил на высылку из США 60 российских дипломатов. Подробно о том, как петербуржцам получать американскую визу «Собака.ru» рассказала в этом материале.