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В Петербурге продают автограф Путина за 40 тысяч рублей

Житель Петербурга по имени Лев продает документ с подписью Владимира Путина на 40 тысяч рублей. Объявление висит на сайте «Юла».

Подпись президента стоит на свидетельстве о регистрации совместного предприятия. Этот документ был выдан в 1993 году, когда Путин работал главой комитета по внешним связям городской мэрии. 

Как пояснил продавец, автограф он взял их своего личного архива. 

 

Летом в Петербурге уже пытались продать подпись Путина, но тогда автограф президента выставлялся за миллион рублей. Этот документ также был выдан в те годы, когда нынешний глава государства работал в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.


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