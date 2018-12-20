В Петербурге продают автограф Путина за 40 тысяч рублей

Житель Петербурга по имени Лев продает документ с подписью Владимира Путина на 40 тысяч рублей. Объявление висит на сайте «Юла».

Подпись президента стоит на свидетельстве о регистрации совместного предприятия. Этот документ был выдан в 1993 году, когда Путин работал главой комитета по внешним связям городской мэрии.

Как пояснил продавец, автограф он взял их своего личного архива.