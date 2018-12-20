Visa запускает переводы с карты по номеру телефона

Visa запускает сервис, с помощью которого можно будет переводить деньги с карты на карту по номеру телефона. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех контрагентов платежной системы.

В проекте Visa примут участие четыре банка: ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф-банк и «Хоум кредит». Эксперты отмечают, что Россия занимает первое место в мире по количеству денежных переводов с карты на карту. За 2018 года россияне сделали переводов на 19,2 триллиона рублей.

К новому сервису можно будет привязать не только карты Visa, но и других платежных систем. Тарифа на переводы будут такие же, как комиссия за перевод по номеру карты.

Сейчас в России есть две системы переводов средств по номеру телефона — от Сбербанка и Mastercard. Также систему быстрых платежей (СБП) тестирует Центробанк, она должна заработать в январе.