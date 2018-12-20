Forbes назвал самых богатых американских знаменитостей

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых знаменитостей в США. Первое место занял режиссер Джордж Лукас — создатель франшизы «Звездные войны». Его состояние насчитывает 5,4 млрд долларов. Основную часть этой суммы Лукас получил, когда продал свою кинокомпанию Lucasfilm гиганту Disney.

На втором месте еще один режиссер — Стивен Спилберг. В его распоряжении 3,7 млрд долларов. За ним в рейтинге телеведущая, актриса и активистка Опра Уинфри. Ее состояние оценивается в 2,6 млрд долларов. Также в этом году Опру включили в список самых влиятельных женщин мира.

На четвертом месте оказался баскетболист Майкл Джордан — у него есть 1,7 млрд долларов. Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер на пятой строчке — у нее 900 млн долларов.

В десятку также вошли рэпер и продюсер Джей Зи, иллюзионист Дэвид Копперфильд, еще один рэпер Шон Комбс, гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон.

Ранее Forbеs назвал богатейшие семьи России: в список вошли Гуцериевы, Ротенберги и другие. А в рейтинг самых богатых российских знаменитостей включили хоккеистов Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, а также музыканта Сергея Шнурова.