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Госдума отменила роуминг по России

Госдума в третьем чтении, окончательном чтении приняла закон об отмене национального роуминга в России.

Теперь операторы связи должны устанавливать одинаковые условия оказания услуг на всей территории России. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года. 

Авторами этого закона в 2017 году стали депутаты партии «Справедливая Россия». Их главным аргументом было то, что изначально национальный роуминг ввели под предлогом компенсации сотовым компаниям. Их соединение происходио через единого оператора связи и несло дополнительные убытки. 

Но ситуация давно изменилась. «Плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности», — подчеркивал Сергей Миронов.

 

 

Роуминг отменят — сотовая связь подорожает?

Напомним, еще в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от крупнейших российских сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг. Однако позднее ведомство согласилось с позицией компаний, которые утверждали, что не успеют изменить тарификацию в 2017 году, в результате чего дедлайн отмены роуминга был передвинут.


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