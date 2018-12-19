Госдума отменила роуминг по России
Госдума в третьем чтении, окончательном чтении приняла закон об отмене национального роуминга в России.
Теперь операторы связи должны устанавливать одинаковые условия оказания услуг на всей территории России. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.
Авторами этого закона в 2017 году стали депутаты партии «Справедливая Россия». Их главным аргументом было то, что изначально национальный роуминг ввели под предлогом компенсации сотовым компаниям. Их соединение происходио через единого оператора связи и несло дополнительные убытки.
Но ситуация давно изменилась. «Плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности», — подчеркивал Сергей Миронов.
Напомним, еще в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от крупнейших российских сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг. Однако позднее ведомство согласилось с позицией компаний, которые утверждали, что не успеют изменить тарификацию в 2017 году, в результате чего дедлайн отмены роуминга был передвинут.
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