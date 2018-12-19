Госдума отменила роуминг по России

Госдума в третьем чтении, окончательном чтении приняла закон об отмене национального роуминга в России.

Теперь операторы связи должны устанавливать одинаковые условия оказания услуг на всей территории России. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Авторами этого закона в 2017 году стали депутаты партии «Справедливая Россия». Их главным аргументом было то, что изначально национальный роуминг ввели под предлогом компенсации сотовым компаниям. Их соединение происходио через единого оператора связи и несло дополнительные убытки.

Но ситуация давно изменилась. «Плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности», — подчеркивал Сергей Миронов.