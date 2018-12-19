«Девочки, не пугайтесь, это ограбление»: в Петербурге появился интеллигентный вор

17 декабря в Калининском районе произошла попытка ограбления — налетчик хотел вынести кассу турфирмы на улице Ольги Форш. Мужчина был одет в серую толстовку и голубые джинсы, а на носу у грабителя сотрудники увидели пластырь.

Налетчик показал оружие и потребовал деньги, но получил честный ответ: касса пуста, все наличные несколько минут назад забрали инкассаторы. Грабитель оказался не из доверчивых — он потребовал письменного подтверждения того, что денег нет. Только когда ему показали инкассационную квитанцию, мужчина развернулся и ушел.

На следующий день грабитель с пластырем на носу появился в офисе фирмы «Сфера» на улице Шостаковича. «Девочки, не пугайтесь, это ограбление. Мне нужны деньги ваших работодателей», — вежливо объяснил мужчина. Но и на этот раз он ушел ни с чем.

Правоохранители уже возбудили уголовные дела на статье «Разбой».

Напомним, Калининский район находится на втором месте в рейтинге самых опасных районов Петербурга. За 2017 год там зарегистрировано более 2000 преступлений.