Госдума одобрила закон об ответственном обращении с животными

Госдума во втором чтении приняла закон «Об ответственном обращении с животными», который внесли на рассмотрение еще в 2010 году. Документ предполагает запрет на содержание в квартирах диких зверей, а также на создание контактных зоопарков в торговых центрах.

«Запрещаются бои с участием животных, избавление от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют, содержание животных в барах, ресторанах. Также вводится запрет на пропаганду жестокого обращения с животными», — рассказал председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Помимо этого, законопроект устанавливает правила выгула потенциально опасных пород собак: обязательно с намордником, ободком, ошейником. Эти меры должны предотвратить ситуации, когда собаки нападают на людей.