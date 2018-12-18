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Синоптики Гидрометцентра рассказали, какая погода ждет петербуржцев в январе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в январе 2019 года. По предварительным данным синоптиков, по всей России температура воздуха в пределах нормы или немного выше.

На северо-западе страны, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, выпадет больше нормы осадков. Температура — от -4 до -9 градусов. 

Напомним, врио губернатора Александр Беглов подписал постановление о запрете выхода на лед до 15 января. По прогнозам синоптиков, только к этому времени лед станет достаточно прочным. Нарушителям грозят штрафы, которые к тому же ужесточили.


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