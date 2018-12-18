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Елена Грачева (фонд AdVita): «Сделать пожертвование и сдать кровь в декабре — самый нужный новогодний подарок»

Административный директор AdVita, литературовед и преподаватель 610-й гимназии рассказала, какой подарок был бы рад получить фонд на Новый год. 

Как вы пришли в благотворительность?

Случайно, прочитав историю одного ребенка в «Живом журнале» в 2005 году. Это был пост, как ребенку и его маме, которые легли в больницу зимой, нужны летние вещи — дело было в мае. Когда я приехала в больницу, оказалось, что проблема совсем не в отсутствии летних вещей, а в отсутствии 15 000 евро на оплату счета на поиск донора костного мозга в международном регистре.

Как сейчас обстоят дела у AdVita?

Нам пришлось очень тяжело в январе 2018 года: один из ключевых жертвователей фонда приостановил свою помощь на неопределенный срок из-за проблем с бизнесом. Это самый тяжелый удар за все время нашего существования. Некоторые программы помощи удалось сохранить практически целиком, но многие программы были секвестированы, некоторые — остановлены. Сейчас наша задача — новые жертвователи, новые программы привлечения средств, новые фандрайзинговые события. Знаем, что у нас есть единомышленники, которые разделяют наши ценности: право на жизнь для каждого человека, независимо от его доходов, социального статуса, прописки, возраста.

О каких акциях и программах фонда нам важно и нужно знать?

Ближайшие — недавно прошедший благотворительный аукцион «Фотографии, меняющие жизнь» в галерее Art of Foto, работы для него предоставили выдающиеся фотографы современности; совместный проект с «Охта Lab» «Разговоры о счастье» с участием известных людей; ежегодный предновогодний проект «Благотворительность вместо сувениров» — в этом году десять лет, как мы его проводим.

  • Команда фонда AdVita 

Где вы живете в Петербурге и какие места в городе особенно вам дороги?

Живу на Петроградской стороне, сердце мое принадлежит ей. Особую любовь питаю к дому Лидваля на Каменноостровском проспекте. Еще один любимый район — Коломна.

Чудеса случаются?

Еще бы, в нашей работе почти каждый день. Я вообще поражена, как нежно, мудро и тонко устроены живые организмы, какая это невероятная история — живой человек. По-моему, то, что мы до сих пор все живы, — это чудо.

Посоветуйте нам книгу или музыку, чтобы стать лучше!

Самая любимая книга — «Капитанская дочка», она совершенна — и по тому, как написана, и по тому, как действует, когда накрывает уныние. Из недавно прочитанных — «Открывается внутрь» Ксении Букши, книга неровная, но несколько новелл просто выдающиеся. Самое сильное музыкальное впечатление последнего года — «Картинки с выставки» Мусоргского в переложении для струнных Ильи Иоффа и исполнении камерного оркестра «Дивертисмент». Редкое сочетание тонкого понимания, сильной эмоции, интеллекта и технического профессионализма. Мусоргский очень заслонен оркестровкой Равеля — так вот тут Мусоргский остается Мусоргским, при этом звучит невероятно современно.

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Какой подарок был бы рад получить фонд на Новый год?

Новый год для фонда плохое время, жизнь застывает почти на три недели, и, если что случится в больнице, ни доноров крови не дозваться, ни лекарств не заказать. В декабре мы обязаны закупить в подшефные больницы лекарства, особенно реанимационного профиля, чтобы их хватило до середины января, и обеспечить отделения донорами крови. Если хотите помочь, сделать пожертвование и сдать кровь в декабре — самое нужное. Кроме того, в декабре мы обычно собираем подарки для взрослых онкологических отделений: на праздниках там остаются либо одинокие люди, либо те, кому не прервать химиотерапию. В отличие от детских отделений, на которых в декабре по два десятка елок на каждом, взрослые онкологические отделения навещают только адвитовские волонтеры. Если готовы к нам присоединиться, будем рады.

Негосударственный фонд AdVita шестнадцать лет помогает детям и взрослым, больным раком, и устраивает десятки благотворительных событий. Команда фонда — победители премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в специальной номинации «Выбор города».

фото: Алексей Костромин

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Автор: andrey
Опубликовано:
Материал из номера: Декабрь, 2018
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