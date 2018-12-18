Елена Грачева (фонд AdVita): «Сделать пожертвование и сдать кровь в декабре — самый нужный новогодний подарок»

Где вы живете в Петербурге и какие места в городе особенно вам дороги?

Живу на Петроградской стороне, сердце мое принадлежит ей. Особую любовь питаю к дому Лидваля на Каменноостровском проспекте. Еще один любимый район — Коломна.

Чудеса случаются?

Еще бы, в нашей работе почти каждый день. Я вообще поражена, как нежно, мудро и тонко устроены живые организмы, какая это невероятная история — живой человек. По-моему, то, что мы до сих пор все живы, — это чудо.