Елена Грачева (фонд AdVita): «Сделать пожертвование и сдать кровь в декабре — самый нужный новогодний подарок»
Административный директор AdVita, литературовед и преподаватель 610-й гимназии рассказала, какой подарок был бы рад получить фонд на Новый год.
Как вы пришли в благотворительность?
Случайно, прочитав историю одного ребенка в «Живом журнале» в 2005 году. Это был пост, как ребенку и его маме, которые легли в больницу зимой, нужны летние вещи — дело было в мае. Когда я приехала в больницу, оказалось, что проблема совсем не в отсутствии летних вещей, а в отсутствии 15 000 евро на оплату счета на поиск донора костного мозга в международном регистре.
Как сейчас обстоят дела у AdVita?
Нам пришлось очень тяжело в январе 2018 года: один из ключевых жертвователей фонда приостановил свою помощь на неопределенный срок из-за проблем с бизнесом. Это самый тяжелый удар за все время нашего существования. Некоторые программы помощи удалось сохранить практически целиком, но многие программы были секвестированы, некоторые — остановлены. Сейчас наша задача — новые жертвователи, новые программы привлечения средств, новые фандрайзинговые события. Знаем, что у нас есть единомышленники, которые разделяют наши ценности: право на жизнь для каждого человека, независимо от его доходов, социального статуса, прописки, возраста.
О каких акциях и программах фонда нам важно и нужно знать?
Ближайшие — недавно прошедший благотворительный аукцион «Фотографии, меняющие жизнь» в галерее Art of Foto, работы для него предоставили выдающиеся фотографы современности; совместный проект с «Охта Lab» «Разговоры о счастье» с участием известных людей; ежегодный предновогодний проект «Благотворительность вместо сувениров» — в этом году десять лет, как мы его проводим.
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Команда фонда AdVita
Где вы живете в Петербурге и какие места в городе особенно вам дороги?
Живу на Петроградской стороне, сердце мое принадлежит ей. Особую любовь питаю к дому Лидваля на Каменноостровском проспекте. Еще один любимый район — Коломна.
Чудеса случаются?
Еще бы, в нашей работе почти каждый день. Я вообще поражена, как нежно, мудро и тонко устроены живые организмы, какая это невероятная история — живой человек. По-моему, то, что мы до сих пор все живы, — это чудо.
Посоветуйте нам книгу или музыку, чтобы стать лучше!
Самая любимая книга — «Капитанская дочка», она совершенна — и по тому, как написана, и по тому, как действует, когда накрывает уныние. Из недавно прочитанных — «Открывается внутрь» Ксении Букши, книга неровная, но несколько новелл просто выдающиеся. Самое сильное музыкальное впечатление последнего года — «Картинки с выставки» Мусоргского в переложении для струнных Ильи Иоффа и исполнении камерного оркестра «Дивертисмент». Редкое сочетание тонкого понимания, сильной эмоции, интеллекта и технического профессионализма. Мусоргский очень заслонен оркестровкой Равеля — так вот тут Мусоргский остается Мусоргским, при этом звучит невероятно современно.
Какой подарок был бы рад получить фонд на Новый год?
Новый год для фонда плохое время, жизнь застывает почти на три недели, и, если что случится в больнице, ни доноров крови не дозваться, ни лекарств не заказать. В декабре мы обязаны закупить в подшефные больницы лекарства, особенно реанимационного профиля, чтобы их хватило до середины января, и обеспечить отделения донорами крови. Если хотите помочь, сделать пожертвование и сдать кровь в декабре — самое нужное. Кроме того, в декабре мы обычно собираем подарки для взрослых онкологических отделений: на праздниках там остаются либо одинокие люди, либо те, кому не прервать химиотерапию. В отличие от детских отделений, на которых в декабре по два десятка елок на каждом, взрослые онкологические отделения навещают только адвитовские волонтеры. Если готовы к нам присоединиться, будем рады.
фото: Алексей Костромин
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