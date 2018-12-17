Россиян предупредили о проблемах с покупкой импортного алкоголя на Новый год

В России предупредили о проблемах с привозом импортного алкоголя. Это связано с дефицитом акцизных марок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу Союза импортеров алкогольной продукции Валерия Филатова.

С января 2019 года алкоголь должен снабжаться акцизными марками нового образца — с двухмерным штрих-кодом от Гознака. По словам Филатова, сроки ввода новых акцизов несколько раз переносили, но Центральная акцизная таможня пока официально не приняла на них заявки.

Тем временем старые акцизные марки перестали принимать с октября. В связи с этим часть импортеров алкоголя жалуется на проблемы с поставками. Так, гендиректор комитета производителей алкогольной продукции подтвердил, что проблемы с наличием алкоголя на полках магазинов могут возникнуть на Новый год и январские каникулы.

Тем не менее, в Центральной акцизной таможне изданию рассказали, что проблем с выдачей марок нет и уже сейчас можно получить акцизы старого образца, а новые — с 2019 года.