К 2020 году в России запустят систему мониторинга питания граждан
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о запуске к 2020 году системы мониторинга питания россиян, сообщает ТАСС.
Система будет проверять качество питания россиян и анализировать состав продуктовой корзины. Тем не менее, все принципы ее работы Голикова не объяснила. «Предполагается, что Роспотребнадзором к 2020 году должна быть разработана и внедрена в России система мониторинга за состоянием питания различных групп населения с учетом структуры потребляемых продуктов и их качества», — цитирует ТАСС слова вице-премьера.
Она также подчеркнула, что особое внимание будет уделено питанию детей раннего возраста. Работа будет проводиться в рамках проекта «Демография». В 2019-2020 гг на реализацию проекта будет направлено 1,7 млрд рублей.
Напомним, ранее в Госдуме предложили запретить продавать чипсы и газировку в российских школах.
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