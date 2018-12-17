К 2020 году в России запустят систему мониторинга питания граждан

Она также подчеркнула, что особое внимание будет уделено питанию детей раннего возраста. Работа будет проводиться в рамках проекта «Демография». В 2019-2020 гг на реализацию проекта будет направлено 1,7 млрд рублей.

Напомним, ранее в Госдуме предложили запретить продавать чипсы и газировку в российских школах.