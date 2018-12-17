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К 2020 году в России запустят систему мониторинга питания граждан

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о запуске к 2020 году системы мониторинга питания россиян, сообщает ТАСС. 

Система будет проверять качество питания россиян и анализировать состав продуктовой корзины. Тем не менее, все принципы ее работы Голикова не объяснила. «Предполагается, что Роспотребнадзором к 2020 году должна быть разработана и внедрена в России система мониторинга за состоянием питания различных групп населения с учетом структуры потребляемых продуктов и их качества», — цитирует ТАСС слова вице-премьера.



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Она также подчеркнула, что особое внимание будет уделено питанию детей раннего возраста. Работа будет проводиться в рамках проекта «Демография». В 2019-2020 гг на реализацию проекта будет направлено 1,7 млрд рублей.

Напомним, ранее в Госдуме предложили запретить продавать чипсы и газировку в российских школах. 


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