В МФЦ по всей России установят криптокабины для самостоятельного оформления загранпаспорта

Во всех многофункциональных центрах (МФЦ) по России во второй половине 2019 года установят криптокабины для оформления загранпаспортов, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Александра Горового.

В криптокабинах будут собирать биометрические данные: в них можно будет самостоятельно сдать отпечатки пальцев, сделать фотографию и отсканировать документы. Координировать очередность действий будет голосовой помощник. После этого сведения о пользователи автоматически отправятся в МВД.

Напомним, в конце ноября Министерство внутренних дел России предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта. Нововведение коснется тех, кто получает документ не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Ведомство предлагают уменьшить срок выдачи с 4 до 3 месяцев. Это будет распространяться как на выдачу обычного заграничного паспорта, так и на биометрический паспорт.