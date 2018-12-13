Госдума открыла конкурс для рэперов, в котором нужно рассказать о любом населенном пункте России

Комитет Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи запускает конкурс для начинающих рэп-исполнителей до 30 лет «Безграничный рэп», пишут РИА Новости со ссылкой на главу комитета Михаила Дегтярева.

Чиновник считает, что музыканты должны рассказать о любом российском населенном пункте так, чтобы туда захотелось сразу приехать. По его мнению это «не просто конкурс стихов о любимом городе», а реальная возможность открыто высказаться и показать все возможности и недостатки городов или поселков.

Победители конкурса получат путевку по городам России. Итоги будут подведены весной 2019 года.

Напомним, за последние несколько недель в России отменили концерты IC3PEAK, «Френдзоны», рэперов Gone.FLUDD и Хаски. С ситуацией потребовал разобраться президент Владимир Путин.