В Госдуму внесен законопроект о штрафах за распространение недостоверных новостей

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий публикацию в СМИ и всемирной сети недостоверной информации, которая создает угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка. Об этом сообщает Meduza.

Подготовкой документа занимался глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас в соавторстве с другими парламентариями. В случае, если законопроект будет принят, поправки внесут в законы «О СМИ» и «Об информации».

Документ разрешает блокировать недостоверные новости, опубликованные в интернете. Второй законопроект дополняет Кодекс об административных правонарушениях. В частности, за распространение недостоверной информации в СМИ или интернете вводятся штрафы 3-5 тысяч рублей для граждан и от 400 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц.