Сексуальное насилие как оружие в военном конфликте: кому и за что в 2018 году дали Нобелевскую премию мира

Женщина как предмет

С древних времен женщина не могла принимать решения за себя, она становилась объектом товарных отношений. Существовала традиция передачи женщин другому племени, это стало началом использования их как предмета, который можно купить или обменять. При этом женщина могла любить или ненавидеть своего мужа, но всегда оставалось объектом.

Как появилась потребность в правах

В конце XIX века произошли подвижки: женщины пришли к пониманию, что традиции, мягко говоря, устарели, а они сами — не объект купли-продажи, у них есть свои интересы и права. Потребность в них никогда не появляется просто так, она происходит вслед за изменениями в обществе. XX век проходил под знаком возвращения субъектности женщин. Они начали обретать голос, заявили о праве на образование и распоряжение своим имуществом, захотели получать заработную плату. Феминистская рефлексия изменила нашу картину мира, женский вопрос начал обсуждаться. Но мы должны понимать, что смена оптики в европейских и западноевропейских странах не привела к изменению сознания человека. Наш взгляд на мир стал другим, но нашим мышлением по-прежнему управляют древние механизмы.

Было множество случаев, когда женщинам давали, а потом отнимали права. Революция 1917 года позволила им работать там, где они хотели, но после войны мужчины вернулись и вытеснили женщин с мест. Противодействие между субъектом, который осознает себя и заявляет о правах, и теми людьми, которые с этим не согласны, будет всегда. Это нормальна практика, в такой парадигме мы существовали долгие годы.