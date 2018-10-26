В России резко выросли цены на сахар

Из-за неурожая сахарной свеклы и летней засухи в России резко повысились оптовые цены на сахар, пишет РБК.

Так, в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар (традиционно базисом для ее определения является Краснодар) была на 50% выше, чем в октябре прошлого года — 35,9 руб. за 1 кг. В общей сложности с начала года оптовая цена выросла на 44%. При этом скачок цен стал неожиданностью для рынка.

В 2018 году площадь посева сахарной свеклы была на 6% меньше, чем в предыдущем: под эту культуру было засеяно 1,13 млн га. На юге страны урожайность этой культуры снизилась на 25% по сравнению с прошлым годом. В результате наша страна, по прогнозам ИКАР, произведет в сезоне 2018/19 5,8 млн т сахара, что ниже показателя предыдущего сезона и ниже прогнозируемого уровня потребления 6–6,1 млн тонн.

Ранее производители хлеба предупредили о скачке цен на свою продукцию. С 1 января 2019 года в России могут резко подскочить цены на бензин из-за роста акцизов. Это потребует, по заявлению Счетной палаты, принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер. При этом, как рассказали в Счетной палате, с 1 июля 2018 года удалось немного снизить стоимость топлива — в июле на 0,2%, а в августе на 0,3%.