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Петербургские зоозащитники спасли осла Осю, которого держали в одном из ресторанов для развлечения посетителей

Зоозащитники из Центра помощи диким животным «Велес» забрали из одного из петербургских ресторанов осла. У животного деформированы ноги, ветеринары центра окажут ему необходимое лечение. 

Ослик по кличке Ося жил в маленьком зооуголке при заведении. Его там держали для развлечения посетителей. 

25 октября стало известно, что зоозащитники из центра спасения диких животных «Велес» спасают енотовидную собаку, на которую напали псы. У дикого животного переломан позвоночник и ветеринары говорят о том, что шансов спастись у него немного. 

На прошлой неделе стало известно, что петербургские спасатели два дня вызволяли из вентиляционной шахты маленького котенка, который застрял там и не смог выбраться назад к маме. Также в середине октября в Петербурге спасли редкую сову, находящуюся под угрозой исчезновения. С птицей за деньги фотографировались на Дворцовой площади. Ранее сотрудник петербургского МЧС нашел в лесу раненую сову, которую оглушила машина, и выходил ее у себя в квартире. 

Фото: Центр «ВЕЛЕС»


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