Петербургские зоозащитники спасли осла Осю, которого держали в одном из ресторанов для развлечения посетителей

Зоозащитники из Центра помощи диким животным «Велес» забрали из одного из петербургских ресторанов осла. У животного деформированы ноги, ветеринары центра окажут ему необходимое лечение.

Ослик по кличке Ося жил в маленьком зооуголке при заведении. Его там держали для развлечения посетителей.