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В Госдуме предложили блокировать приложения для знакомств

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила полностью блокировать в России приложения для знакомств. 

Как сообщает агентство «Москва», по мнению чиновницы, дейтинг сервисы оказывают негативное влияние на отношения между мужчинами и женщинами. Плетнева добавила, что из интернета «дети, молодежь и старики черпают сплетни и всякое вранье», которые могут опорочить любого человека. 

«Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?» — говорит Плетнева о сайтах знакомств. Более того, такие сервисы несут угрозу, так как собеседник может оказаться аферистом или «каким-нибудь больным».

Напомним, во время чемпионата мира по футболу Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами, так как это могло привести к рождению детей в неполных семьях. 


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