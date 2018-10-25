В Горном университете аспирантов принуждали пойти на выступление Владимира Соловьева

Активисты движения «Весна» сообщили о том, что аспирантов Горного университета попросили прийти на встречу с телеведущим Владимиром Соловьевым в принудительном порядке.

В соцсетях опубликованы скриншоты из сообщества аспирантов вуза — в частности, в одном из постов видно, как аспирантов зовут на мероприятие в обязательном порядке. Помимо этого в сеть также выложили скриншоты таблиц с именами студентов, которые записались на встречу.