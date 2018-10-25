В Горном университете аспирантов принуждали пойти на выступление Владимира Соловьева
Активисты движения «Весна» сообщили о том, что аспирантов Горного университета попросили прийти на встречу с телеведущим Владимиром Соловьевым в принудительном порядке.
В соцсетях опубликованы скриншоты из сообщества аспирантов вуза — в частности, в одном из постов видно, как аспирантов зовут на мероприятие в обязательном порядке. Помимо этого в сеть также выложили скриншоты таблиц с именами студентов, которые записались на встречу.
К вечеру 24 октября пост со скриншотами был уже удален. Как рассказала «Бумаге» активистка движения, скриншоты ей прислал аспирант Горного университета. Помимо этого он прислал скриншот сообщения во «ВКонтакте», где сообщалось, что «участие в таких штуках дает бланк посещения, за семестр нужно набрать 1–2 таких, это один из пунктов в аттестации».
В свою очередь представители Горного университета назвали эту информацию провокацией и «чушью».
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