В 2022 году на воду спустят точную копию «Титаника»

В 2022 году, ровно через 110 лет после крушения «Титаника», на воду спустят его точную копию. Корабльт пройдет по такому же маршруту, как и его предшественник - из английского Саутгемптона в Нью-Йорк. Ожидается, что плавание займет две недели.

Строительством лайнера займется австралийская компания Blue Star Line. Несмотря на внешнее сходство с кораблем начала XX века, все оборудование, в том числе система безопасности в нем будет современной. О стоимости билетов и дате поступления в продажу пока неизвестно. Палубы также будут разделены на первый, второй и третий классы.

Тот самый первый «Титаник» отправился в Нью-Йорк из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики. Через 2 часа 40 минут пароход затонул. По официальным данным, в результате кораблекрушения, которое стало одним из самых крупных за всю историю, стали около 1500 человек. Спастись удалось 712 пассажирам и членам экипажа. Режиссер Джеймс Кэмерон снял о трагедии фильм, который стал культовым. Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.