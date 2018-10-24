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«Азбука вкуса» присоединилась к акции Greenpeace и перестала бесплатно раздавать пакеты

Розничная сеть «Азбука Вкуса» присоединилась к кампании Greenpeace «Порви с пакетом» и решила перестать бесплатно раздавать пластиковые пакеты на кассах. Вместо них магазины предлагают покупателям расширенный ассортимент многоразовой упаковки: сейчас там продаются картонные коробки и сумки из спанбонда, ткани или джута. 

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Экологи заявили, что теперь ни один из крупнейших супермаркетов России не распространяет пакеты бесплатно. Ранее от этого вида упаковки отказались «Ашан», Spar и «Вкусвилл».

По данным Greenpece, в России ежегодно потребляется более 26,5 миллиарда пластиковых пакетов, которые стали уже настоящей угрозой для планеты. Пластик засоряет почву и океаны и становится причиной гибели многих видов животных.

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Многие российские и зарубежные марки в этом сезоне добавили в ассортимент шопперы и мешочки из ткани — не столько как вариант модного аксессуара на сезон, сколько для соответствия эко-тенденции. Сумки, с которыми можно ходить и на учебу, и на работу, и за продуктами, стоит искать в сувенирных магазинах и лавках при городских музеях, а также у бренда To be Woman Аси Мальберштейн, 12storeez Марины и Ирины Голомаздиных и в коллаборации Нелли Недре и NOPLASTICITSFANTASTIC. Два петербургских бренда теперь делают многоразовые мешки, используя для пошива отходы текстильного производства.


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