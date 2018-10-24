Сотовые операторы хотят снова отметить безлимитные тарифы в следующем году

Сотовые операторы уже в 2019 году могут снова отменить безлимитные тарифы. Аналитики рынка мобильной связи считают, что возращение безлимитных тарифов в линейки сотовых операторов приведет к финансовому ухудшению показателей компаний, сообщает «Коммерсант».

При этом возвращение безлимитных тарифов совпало с необходимостью инвестиций в исполнение «закона Яровой», а также запуском сетей 5G и повышением НДС. Абоненты будут переходить на безлимитные тарифы с более дорогих, поэтому выручка сотовых операторов может упасть уже в этом году.

«Большая четверка» мобильных операторов (МТС, «Билайн», Tele2 и «Мегафон») вернули услугу безлимитного интернета в августе–сентябре этого года.

Напомним, еще в июле 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от крупнейших российских сотовых операторов отменить внутрироссийский роуминг. Однако позднее ведомство согласилось с позицией компаний, которые утверждали, что не успеют изменить тарификацию в 2017 году, в результате чего дедлайн отмены роуминга был передвинут на 31 августа 2018 года.

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